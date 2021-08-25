Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mezitli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

DOKTOR VE HEMŞİREYİ DARP ETTİLER

Bazı yakınlar taşkınlık yaparken, yakınlarının ölmesinden sorumlu tuttukları 1 doktor ile 2 hemşireyi darp ettiler. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karışan şahıslar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Sağlık çalışanları tedavi altına alınırken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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