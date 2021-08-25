Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede vatandaşların beslediği bir sokak köpeğini site sakinleri üzerine sıcak su dökülmüş halde yaralı buldu.

Bunun üzerine köpek hemen veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

KAMERAYI İZLEYİNCE ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayın sitenin özel güvenlik görevlisi M.E.K.’nin yaptığının iddia edilmesi üzerine yönetim güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise M.E.K.’nin güvenlik kulübesindeki ocakta suyu ısıtıp daha sonra sessizce giderek yatan köpeğin üzerine döktüğü, yanan köpeğin ise can havliyle kaçtığı görüldü.

İŞİNE SON VERİLDİ

Bunun üzerine site yönetimi M.E.K.’nin işine son verdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.

Köpeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Esnafın dalgınlığı, çöp toplayan çocuğu yaktı Gaziantep’te girdiği çöp konteynerinde üzerine sıcak çay dökülen çocuk, olay yerine gelen ambulanstan kaçtı. Plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korkan çocuk, esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ikna olarak hastaneye gönderildi.