Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tufanbeyli'de öğretmen olan 44 yaşındaki anne Hatice Moğol, kızları Melike ve Zeynep ile 3 yaşındaki oğlu Timur Moğol’u da alarak Kayseri’ye gezmeye gitti.

Hatice Moğol akşam saatlerinde tekrar Tufanbeyli’ye dönmek üzereyken Bozgüney Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Yıldırımer yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada Hatice, Melike, Zeynep, Timur Moğol, İbrahim Yıldırımer ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslar ile önce Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Feci kazada Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Melike Moğol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne Hatice Moğol, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine, Timur Moğol Kahramanmaraş Göksun Devlet Hastanesine, Zeynep Moğol ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Diğer araçta bulunan 3 yaralının durumunun hafif olduğu Tufanbeyli Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ARACI MELİKE’NİN KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Tufanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili yaptığı çalışmada da çarpıcı detaylara ulaştı.

Kaza yapan cipi hayatını kaybeden 17 yaşındaki Melike Moğol’un kullandığı belirlendi. Ayrıca diğer araçta bulunanların da Almanya’dan Türkiye’ye tatile geldikleri, kaza sırasında şerit ihlali yaptıkları öne sürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Melike Moğol’un cenazesi İise Tufanbeyli ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesindeki mezarlıkta dedesi Memiş Moğol’un yanında toprağa verildi. Melike Moğol’un cenaze töreninde arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

ACI GERÇEK ANNEYE SÖYLENEMEDİ

Hastanede ameliyat olan ve durumu ağır olan anneye ise kızının öldüğü söylenemedi. Anne hastanede olduğu için kızının cenazesine de katılamadı.

Anne ve çocukların gezintisi feci sonla bitti: 1ölü, 6 yaralı Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu fen lisesi 11. sınıf öğrencisi kız çocuğu hayatını kaybederken annesi ve iki kardeşinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.