Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veysel Dede isimli vatandaşa ait olan müstakil evde kombi patladı. Patlamanın ardından kısa sürede büyüyen yangında, alevler bir anda evi sararak çatıya ulaştı.

Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrasında yaralanan kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırırken, alevlere teslim olan ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Aydın'da kombiye sıçrayan alevler panik oluşturdu Aydın’da bir evde çıkan yangın paniğe yol açtı. Evin balkonundaki doğalgaz kombisine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te kombi patladı, 6 kişi hastanelik oldu Bilecik'te bir apartman dairesinde kombinin patlaması nedeniyle çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Dairede kimsen in olmaması olası bir facianın önüne geçti.