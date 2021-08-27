Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar Mahallesi civarında kaza meydana geldi.Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, önünde seyreden hafriyat yüklü kamyona dönüş aldığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kamyonun arka kısmının altına girerken, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Çınar İlçe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan araç sürücüsünün yanındaki kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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