Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vişne ağaçlarının bulunduğu bahçeye yakın bir noktada yangın çıktı.

AĞAÇLIKLAR ALEV ALDI

Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana gelen olayda Karacaören köyünde bulunan bir vişne bahçesinin üst tarafında bulunan ağaçlıklar henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri vişne bahçesine sıçramadan kontrol altına almayı başardı.

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ABD zorda: Bir yanda yangın diğer yanda kasırga ABD’nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde 14 Temmuz’dan bu yana süren “Caldor” yangınında en az 600 yapı kullanılamaz hâle geldi.

İkitelli'deki yangın kontrol altına alındı İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.