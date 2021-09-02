Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından ünlü sanatçıların yer aldığı videoları paylaştı.

Videoda Akbağ “Uzun bir süredir tüm dünya pandemiyle savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi. Erener ise “Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz” dedi.

Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yoğun bakımların ve virüsten ölümlerin yüzde 100’e yakınını aşısızlar oluşturuyor. Bu kapsamda özellikle eylül ayı sonunda aşısızlara yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelecek.

Sağlık Bakanı Koca'dan "PCR testi" paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları, konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacakların ve şehirler arası seyahate çıkacakların 6 Eylül itibarıyla PCR testi yaptırması gerektiğini bildirdi.