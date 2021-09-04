Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan tek katlı gecekonduda öğle saatlerinde iki tane cansız beden bulundu.

EVDE CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Arkadaşları ile birlikte gecekonduda kalan Mehmet Güner, öğle yemeği için her zaman gittiği aş evine bugün gelmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları gecekonduya gelip kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine pencereye yönelen arkadaşları, içeride Mehmet Güner’in kaldığı odanın kapısına yaslanmış vaziyette hareketsiz durduğunu fark etti.

ADLİ TIP SONUÇLARI BEKLENİYOR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Güner’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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