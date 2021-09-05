Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Sandbanks bölgesinde Bournemouth Hava Festivali kapsamında uçaklar gösteri uçuşları yaparken binlerce seyirci de yerde onları seyrediyordu. Gösteri devam ederken bir uçak aniden arızalanarak denize düştü.

PİLOT VE GÖSTERİCİ KURTARILDI

Uçak batmaya başlarken gösterici yardım çığlıkları attı. Çift kanatlı uçak 30 saniye içinde batarken, lastik botlar gelerek pilot ve göstericiyi kurtardı.

GÖSTERİ DURDURULDU

Olayda yaralanan olmaması büyük bir şans olarak gösterildi. Şoke edici olay sonrasında bölgede tüm uçuşlar durduruldu.

“KAHRAMAN”

Görgü şahitlerinden biri, “kahraman” olarak nitelendirdiği pilotun motor arızalandıktan sonra uçağı indirecek uygun yer aradığını, onlarca tekne arasında marinada tenis kortu büyüklüğündeki bir boşluğa indirmeyi başardığını söyledi.

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