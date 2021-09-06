Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında, fabrika servisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetmişti. 2’si ağır 7 kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada ölü sayısı 7’ye yükseldi.

ÖNCE EŞİ, ARDINDAN KENDİSİ VEFAT ETTİ

Kaza yerinde hayatını kaybedenlerden biri de Suzan Aksoy'du. Aynı fabrikada çalıştığı eşi Halil Aksoy ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Günler süren hayat mücadelesinin ardından 44 yaşındaki Halil Aksoy da hayatını kaybetti.