Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kepez ilçesinde at arabasına çarpmamak için direksiyonunu kıran sürücü otomobiliyle defalarca takla attı.

OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI

Meydana gelen olayda, 07 APF 054 otomobilin sürücüsü Mümin Hezer (26), iddiaya göre önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Hezer’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yolda ters bir şekilde duran otomobilin içindeki Hezer, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Kazayı duyan Hezer’in yakınları olay yerine geldiklerinde sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Feryatlar yakıp sinir krizi geçiren yakınları, daha önce kaza yerine gelen akrabalarının ‘Bir şeyi yok, iyiydi’ demesine karşın sakinleşmedi. Baygınlık geçirip uzun süre gözyaşı döken sürücünün yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulansa bindirildiği ana ait fotoğrafın gösterilmesiyle sakinleşti. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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