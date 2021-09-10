Bilecik merkezde bulunan bir okulun yurdunda kalan 3 öğrenci koronavirüse yakalandı. Bu gelişmenin akabinde öğrencilerin okuduğu sınıf tümüyle temaslı sayılıp karantinaya alındı.
14 GÜN BOYUNCA UZAKTAN EĞİTİM ALACAKLAR
Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Okullar mevkiinde Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi yatakhanesinde kalan öğrencilerde korona virüs (Covit-19) belirtileri gözüktü. Okul yönetimi hemen bu öğrencilere PCR testi yaptırdı. 3 öğrencinin testi pozitif çıkınca sınıf öğrencileri karantinaya alındı. Öğrenciler evlerine gönderilirken, 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.
Yüz yüze eğitim öncesi MEB’den ‘korona rehberi’ Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" adlı rehber gönderdi. Buna göre; pozitif çıkan öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilecek.