Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi’nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından il göç idaresi yetkililerine teslim edildi.

59 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 59 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 35 göçmeni Türk karasularına itti Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.