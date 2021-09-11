Şehit eşinin parkasını giyen Sevinç Oğuz Sınırtepe, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek gözyaşı döktü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Suriye'nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
“DİMDİK AYAKTAYIM SENİ BEKLİYORUM”
Şehit Sınırtepe'nin naaşı Kalem Kırdı Cami'nde düzenlenecek tören için cami avlusuna getirildi. Şehit yakınları, Sınırtepe'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene eşinin parkasını giyerek katılan Sevinç Oğuz Sınırtepe, "Dimdik ayaktayım, seni bekliyorum" diyerek şehidin tabutuna sarıldı. Şehit Mücahit Sınırtepe ikindi namazını müteakip düzenlenecek törenin ardından Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.
Şehit olmak için ettiği dua 4 yıl sonra kabul oldu İdlib'te meydana gelen hain pusu sonrası şehit olan Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin, 4 yıl önce sosyal medya hesabından, Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası şehit olmak için dua ettiği bir gönderi paylaştığı ortaya çıktı.
MSB acı haberi duyurdu! 2 Mehmetçik şehit oldu MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, intikal halinde olan mehmetçiğe saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonucunda sonucunda iki kahraman askerin şehit, üç kahraman askerin ise yaralandığını duyurdu.
Şehit oğlu küçük Mete, şimdi de annesiz kaldı Ankara'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden şahsın şehit eşi olduğu ortaya çıktı.