Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk'ta meydana gelen olayda, Bent Yolu üzerinde sütçülükle geçimini sağlayan ve mahallenin sevilen kişilerden Muharrem Güler’in çiftliğine gelen kişi ya da kişiler, ortalığı kan gölüne çevirdi.

11 EL ATEŞ ETTİLER

Çiftlik sahibi 45 yaşındaki Muharrem Güler’i pompalı tüfekle 11 el ateş ederek öldüren saldırganlar, çiftlikte bulunan süt ineklerine de ateş açtı. Saldırganlar bir ineği öldürdüler, 3'ünü ise yaraladılar.

Hayatını kaybeden Güler, Çanakkale’nin Kumburun köyünde toprağa verildi. Saldırganlar kayıplara karışırken, jandarmanın olay ile ilgili araştırması çok yönlü olarak sürüyor.

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