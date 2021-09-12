Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent'te, servis aracı ve bir otomobil karşılıklı yönlerden gelirken bir anlık dikkatsizlik sonucu feci şekilde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle; 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN HASTANEDEKİ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1544. Cadde'desinde servis aracı ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, kazada E.D. E.A. ile B.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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