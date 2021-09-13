Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya’nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöndeki tıra arkadan çarpması sonucu hurdaya döndü.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Ereğli İlçesi Aksaray-Adana karayolu üzeri Zengen mevkiinde meydana gelen kazada, Kürşat S., idaresindeki 27 ABK 040 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Cami E., idaresindeki 34 C L J 835 plakalı tıra arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Kürşat S. ile babası Abdulkadir S., itfaiyenin yaptığı çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı baba ve oğlu ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası tır sürücüsü Cami E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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