Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yarın yurdun bazı kesimleri için kuvvetli yağış tahmininde bulunuldu. Buna göre yarın; Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu kuvvetli yağışın etkisinde olacak.

ÜLKE GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın'ın iç kesimleri ve Muğla'nın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu, Giresun ve Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan denizlerde fırtına beklenmezken görüş iyi durumda olacak.

4 İLE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla etkisini artırarak perşembe günü öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geliyor Türkiye genelinde son günlerde etkili olan hava sıcaklığının azalarak perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inmesi, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.