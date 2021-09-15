Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de yeni evlenecek çift, düğün çekimleri için dış mekan tercih etti. İlk başta sorunsuz ilerleyen çekim, çoban köpeğinin gelmesiyle son buldu. Köpeğin çifti kovaladığı anlar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Düğün çekimine köpek engeli

KÖPEĞİ GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDILAR

Rize’de düğün için klip çektiren Çağlar Paliç ve Beyza Şimşek çiftini kayıt altına almak için havalanan drone görüntü almak üzere yükseldiği sırada bir çoban köpeği ortaya çıktı. Köpeği gören çift bir an paniğe kapılarak taş köprünün üzerinden kaçmaya başladı. Köpek çifti kovalarken, o anlar ise drone ile anbean görüntülendi.

Köpeklerin saldırdığı çocuk feci şekilde hayatını kaybetti Adana’da bisikletiyle kaldırımda giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmak için birden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşet veren anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Dehşet anları kamerada: Köpek, çocuklara böyle saldırdı Evlerine gitmek üzere yolda yürüyen çocuklara çevrede bulunan bir köpek saldırdı. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk bacağından yaralanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.