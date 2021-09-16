Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu'nda Müdür Yardımcılığı görevi yapan Fatma Yıldız Coşkun'un okul bahçesine toplanan öğrencilere yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu paylaşımların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencileri tehdit ettiği öne sürülen Coşkun hakkında idari soruşturma başlattı. "Sizin pisliklerinizi ben temizlemek zorunda değilim" ifadeleriyle gündeme gelen ve velilerin yanı sıra sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini toplayan Coşkun'un açığa alındığı duyuruldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’na bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun, okul bahçesinde topladığı öğrencileri tehdit edip azarladı. Bir veli tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle veliler isyan etti. Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı ve tehdit dolu sözler sarf ettiği videya tepki yağarken Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Coşkun'un açığa alındığını duyurdu.

Paylaşıldıktan sonra kısa sürede gündem olan videoda Coşkun'un “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın” dediği duyuluyor.