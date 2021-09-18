Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde İzmir-Çanakkale Karayolu Helvacı Kavşağı'nda İ.Y. yönetimindeki tır, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Barbaros Mahallesi istikametinden gelen A.S. idaresindeki belediye otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler İ.Y İle A.S ve otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Menemen ve Aliağa Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan belediye otobüsünün sürücüsü A.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüde kavşaktan yola girmeye çalışan belediye otobüsüne, tırın çarptığı anlar yer aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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