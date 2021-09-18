Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslan’a, yol kenarında çalışma yapan kamyon ve iş makinesini sollayan A.Y. yönetimindeki kamyon çarptı. Sporcunun hayatını kaybetmesinin ardından üç aracın sürücüsü hakkında “bilinçli taksirle ölüme sebep olma” suçundan dokuzar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda A.Y. asli kusurlu, park hâlindeki kamyonun şoförü İ.K. ile iş makinesi operatörü M.Y. gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle tali kusurlu, Zeynep ise kusursuz bulundu. Davanın son duruşması dün görüldü. Cumhuriyet savcısı, sanıkların ayrı ayrı altı yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Tutuksuz sanık A.Y, suçu olmadığını iddia ederek “Mecburen yol kenarında çalışma yapan araçların yanından geçtim” dedi. Zeynep’in ailesi buna tepki gösterirken hâkim duruşmayı erteledi.