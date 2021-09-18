Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da belediyeye kayyum atanmasının ardından görevi devralan Vali Münir Karaoğlu, Diyarbakır Kalesi'ndeki surlarda başlattığı restorasyon çalışması ile vatandaşların isteklerini yerine getirmişti.

ÖDÜLÜ 23 EYLÜL'DE ALACAK

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır Kalesi'nde devam eden 'Surlarda Diriliş' mottolu restorasyon çalışması Tarihi Kentler Birliği(TKB) tarafından her yıl düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması‘nda ödüle layık görüldü.

Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır surlarının en görkemli 6 burcunu kapsayan 1. etap restorasyon çalışması ile koruma ve restorasyonda sürekliliği sağlaması sebebi ile 'süreklilik' ödülüne layık görüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ödülünü İstanbul’da 23 Eylül’de düzenlenecek törende alacak.

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE KONTROL EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır surlarının en görkemli, en nitelikli, anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan Ben u Sen, Yedikardeş, Selçuklu, Urfakapı ve Nur burçlarının restorasyonuna 10 Ağustos 2020’de başladı. Kültür Bakanlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile yürütülen restorasyonda, onarımlar, yapısal hasarların giderilmesine yönelik güçlendirme, konservasyon ve mimari gerekliliklere göre tamamlamaları içeren minimum müdahale ilkesine uyularak yapılıyor.

Yürütülen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulu tarafından titizlikle kontrol ediliyor.

SURLARA ÖZGÜN MALZEMELER KULLANILIYOR

Çalışmalarda, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce burçlardan alınan taş, tuğla ve harç numuneleri analiz edildi. Burçların ana bağlayıcı harcını tespit etmek üzere laboratuvarlarda yapılan analizlere göre harç oranları belirlendi. Restorasyonda, bazalt taş, tuğla ve özgün harç kullanılarak tamamlamalar yapılıyor. Bilimsel veriler ışığında surların yapısına uygun özgün malzemeler kullanılıyor.

3 BOYUTLU BELGELEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Restorasyon çalışmaları başlamadan önce yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleri ve lazer tarayıcı cihazlarla, tarihi surların belgelenmesi yapıldı. Bu çalışma ışığında Diyarbakır surlarının genel fiziksel durumu, mimari ve mekânsal özellikleri, işlev potansiyeli, kent ve yakın çevreyle ilişkiye yönelik tespitler yapıldı.