Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cuma günleri kurulan pazarın sona ermesinin ardından ortaya çıkan çirkin görüntüler mahalleliyi isyan ettirdi. Her hafta aynı manzarayla karşılaşan vatandaşlar durumdan şikayetçi,

HER HAFTA AYNI MANZARA

Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak üzerinde kurulan Cuma pazarının sona ermesinin ardından her hafta aynı manzara ortaya çıkıyor. Akşam saatlerinde pazardaki satıcıların tezgâhlarını kapatmasının ardından geriye çöplüğü aratmayan görüntüler kalıyor.

TÜM ÇÖPLERİ ORTAYA ATIYORLAR

Pazarcılar tarafından gelişigüzel şekilde sokak üzerine saçılan meyve, sebze artıkları, ambalaj ve çöpler ortalığı adeta savaş alanına çeviriyor. Belediye görevlileri sadece bir sokağı temizlemek için saatlerce mesai harcamak zorunda kalıyor. Pazarcı esnafının daha duyarlı davranması gerektiğini belirten mahalle sakinleri, sokağı kirletenlere karşı yetkililerin denetimlerini arttırmasını istiyor.

Pazarcı esnafından İHA muhabirine çirkin saldırı Eskişehir’de normalleşme sürecinde pazarda artan alışveriş sürecini haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, birkaç esnafın saldırısına uğradı.

Kavun bozuk çıktı diye pazarcılara kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda pazardan aldığı kavun bozuk çıkınca çılgına dönen adam dehşet saçtı. Öfkeli adam pazarcılara kurşun yağdırdı, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Bayramın son gününde pazarcı tezgahını kurdu Adapazarı’nda bayramın üçüncü gününde pazarcılar tezgahlarını kurdu.