Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesini koronavirüsten kaybeden Engin Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Engin bir kampanyaya imza attı. Başlattığı kampanya ile 1 arazi alana aynı büyüklükte 2’nci arazi hediye edilecek. İş adamı Engin, ''Annem de koronavirüse yakalandı. 2 ay tedavi gördü ancak kurtaramadık. Annemim yaşı vardı. Bu bela öyle bir şey ki; akciğer başta olmak üzere bütün vücudu bitiriyor. Şu an yoğun bakımda yatanlara Rabbim şifa versin. Anneme çok düşkün biriydim. Onunla yaptığımız sohbetler aklıma gelince sanki yanımdaymış gibi hissediyorum'' dedi.

“YOĞUN BAKIMDAKİLERİN ÇOĞU AŞISIZ”

Aşının önemine dikkat çekmek isteyen Engin, ''İki doz aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu, yoğun bakımda ölenlerin çoğunun aşsız olduğunu ve iki doz aşı olup doktorlarımıza güvenmemiz gerektiğini vurguluyoruz. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Pandemide okullar, dükkanlar, oteller kapalı kaldı, uçuşlar kapatıldı. Firma olarak diyoruz ki; ikiz doz aşı olup aşı kartıyla 1 parsel alana 1 parsel bizden olacak, vatandaşlarımıza bir parsel hediye ediyoruz. Burada amaç ticaret değil, sağlığın ve bundan sonraki hayatın ne kadar önemli olduğunu dile getirmek istiyoruz. Bir an önce iki doz aşıyı olup eski günlerimize, piyasanın heyecanına ve maskesiz günlere dönmek istiyoruz'' dedi.

“İKİ DOZ AŞI OLUP 1 PARSEL ALANA 1 PARSEL BEDAVA”

Parsellerin sınırlı sayıda olduğunu belirten iş adamı Engin, ''280 tane parselimiz var. Çok büyük talep olursa karşılamak için çaba sarf edeceğiz. İki doz aşı olup 1 parsel alana 1 parsel bedava vereceğiz. Ülkemizde vakalar 30 bine dayandı, günlük 250 ile 300 kişi arasında ölüm var. Bu işin şakası olmadığını, aşının ne kadar önemli olduğunu gördük. Arazileri neden veriyoruz? Bir an önce eski günlerimize dönmek için veriyoruz. Verdiğimiz parsellerin üzerine herhangi bir ipotek ve şerh koymuyoruz. Devlet kurumlarının herhangi bir şerhi yok. Bizden tapuyu alan her vatandaş, bir parsel arazinin yanında bir parsel aldığında, sonradan iki parseli aynı anda satabilir. Yani iki tapu veriyoruz. Tek tapuya 500 metrekare vermiyoruz, iki tapu veriyoruz, bu önemli bir durum. İkinci tapuyu tüm masraflar dahil bedelsiz olarak teslim ediyoruz. Ülkemizde herkesin aşı olmasını istiyoruz. ''Aşı ol Türkiyem'' şeklinde konuştu.

TAPU BASIN TOPALNTISINDA TESLİM EDİLDİ

Üzeyir Engin, başlattığı aşı kampanyası kapsamında Hanım Kakaç’ın (63) kızı Havva Kakaç’a, 1 parsel hediye etti. İş adamı Engin, düzenlenen basın toplantısında parselin tapusunu Havva Kakaç’a teslim etti. Annesini koronavirüsten kaybeden Havva Kakaç, ''Annem, Kütahya’da hastanede çalışıyordu. Hastanede bulunan Covid-19 hastalarından virüs kaptı. Virüs ciğerlere indiği için 3 kere tahlil olmasına rağmen ortaya çıkmadı. Yaklaşık 20 gün hastanede yattı, yoğun bakıma kaldırıldı ve entübe edildi. Daha sonra annem ayağa kalkamadı. Üzeyir Engin’den Allah razı olsun. Buna ihtiyacım vardı. Onun annesi de koronavirüsten vefat etmiş. Onun da başı sağ olsun. Bizim gibi insanları düşündüğü için Allah işini ve gücünü rast getirsin'' açıklamasında bulundu.

Amasya'da aşı kampanyası: Aşı olana bıçak bileme ücretsiz Amasya’da bir mahalle muhtarı, Covid-19 aşılama faaliyetlerine destek olmak için kampanya başlattı. Aşı yaptıran vatandaşlar muhtarlığın önündeki tezgahta bıçaklarını ücretsiz olarak biletebiliyor.