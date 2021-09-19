Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caddede bulunan düğün salonunun önünde, çay ocağı olan bir esnaf ile düğün sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İki taraf arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklar, sandalyeler havada uçuşurken 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralan şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yaralıların yakınları fenalık geçirirken iki grup arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, adeta meydan savaşına dönen kavgada çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

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