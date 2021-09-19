Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi’nde meydana gelen olayda Kavak ilçesinde düğünde zurna çalan H. G. eve dönüş yolunda darp edilerek kazandığı para gasp edildi. Düğün sahibi tarafından araçla eve bırakılan H. G. kendisi gibi zurnacı olan M.S. ve davulcu olan oğlu O.S.'nin davul tokmağı ile darp edildi. Darp edilen H.G., kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan 58 yaşındaki 2 çocuk babası 15 yılık zurnacı H.G., kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parasını da gasp ettiklerini iddia etti.

DAVUL TOKMAĞI İLE SALDIRDI

Şahıslar hakkında şikayette bulunan H.G., "Düğünden dönüyordum. İçinde bulunduğum aracın yolu kesildi. Benim gibi zurnacı olan M.S.'nin davulcu olan oğlu O.S. yanıma geldi ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak için araçtan inince baba-oğul ve yanlarında bulunan bir kişi bana davul tokmağı ile saldırıp darp edip, kredi kartı borcunu yatırmak için üzerimde bulunan 10 bin lira paramı da alıp gasp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik’te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 6 yaralı Pendik'te bir düğün salonu önünde iki grup arasında, bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin yakınları fenalık geçirirken ortalık savaş alanına döndü. İki grubun kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.