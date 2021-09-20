Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak’ta meydana geldi. Sokaktan geçen içme suyu hattı borusu bir anda patladı. Patlama sonrasında sokakta seyir halinde olan Tayyar Kaya yönetimindeki midibüs, yolda açılan çukurun içine düştü. Patlama sebebi ile 40 metre uzunluğundaki asfalt yol ise hasar gördü.

CADDE VE SOKAK SULAR ALTINDA KALDI

Yaşanan olay sonrasında bölgedeki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, çukura düşen midibüs vinç yardımı ile çekildi. Sokakta güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı mahallelerinde patlama sebebi ile su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin saat 22.00’de son bulacağı belirtildi.

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