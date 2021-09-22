Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Yakası’nda Pendik, Maltepe ve D100 Kara Yolu Kartal’da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe’den Kadıköy yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde de trafik yoğun olarak devam ediyor. Avrupa Yakası D100 Kara Yolu ve TEM otoyolunda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

ANA ERTERLERDE TRAFİK YOĞUN

D100 Kara Yolu Zeytinburnu-Edirnekapı istikametinde yoğunluk oluşurken Haliç Köprüsü Okmeydanı yönünde trafiğin aktığı gözlemlendi. Köprünün Edirnekapı istikametinde ise yoğunluk görülüyor. Yine Dolmabahçe, Beşiktaş Meydanı, Ortaköy sahil yolu gibi ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor

ŞİRİNEVLER DURAĞINDA OTOBÜS KUYRUĞU

Şirinevler'deki üst geçidin altındaki otobüs duraklarında uzun yolcu kuyrukları meydana geldi. Metrobüs üst geçitlerinde de yoğunluk görüldü. İBB Trafik uygulamasına göre 09.00 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

İstanbul Valiliği açıkladı! İstanbul Trafik Vakfı'nın Araç Çekme-Kurtarma faaliyeti durduruldu İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Trafik Vakfı Araç-Çekme kurtarma faaliyetlerinin sona erdiğini duyurdu.