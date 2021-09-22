15 yıllık Bursalı öğretmen Özge Yılmaz'ın İstanbul'da yaşadığı evinde ani ölümü sevenlerini üzdü. Genç öğretmen kalp kirizi sonucu vefat etti.
İznik İl Genel Meclis Eski Üyesi ve İznik Yapı Kredi Bankasından emekli Hasan Yılmaz’ın kızı 39 yaşındaki öğretmenin cenazesi Çarşamba günü öğle namazına müteakip İznik Eşrefzade Camiinden kaldırılacak.
Babasının ölümüne kalbi dayanmadı Zonguldak’da hayatını kaybeden kanser hastasının 35 yaşındaki oğlu, babasından 1 hafta sonra hayatını kaybetti.
Bilim adamlarından korkutan uyarı: Dünya büyük ölüme doğru ilerliyor Dünya 252 milyon yıl önce bir tüm canlı türlerinin 9'da birinin öldüğü en korkunç felaketlerden birini yaşamıştı. Permiyen-Triyas yok oluşu adı verilen olayda, hızlandırılmış sera gazı emisyonları ve yüksek sıcaklıklar hızla canlı yaşamını yok etmişti. ABD'li bilim adamları, günümüzde artan insan faaliyetlerinin aynı koşulları oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.
Özge öğretmen uykuda hayatını kaybetti
İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Bursalı öğretmen evinde ani şekilde ölümü sevenlerini üzdü. Genç öğretmenin kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinden duruluyor.
15 yıllık Bursalı öğretmen Özge Yılmaz'ın İstanbul'da yaşadığı evinde ani ölümü sevenlerini üzdü. Genç öğretmen kalp kirizi sonucu vefat etti.
Kaynak: İHA
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