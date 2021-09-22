Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turistlerin gözbebeği olan Bodrum’un tek su kaynağı olan Mumcular barajında kuraklık alarmı verildi. Bodrum’a giden su kesilince geyik barajından su verilmeye başladı. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’de en çok yağış alan 2’ci il olan Muğla yağışlarda 4’düncü sıraya çıktı.

BODRUM’DA KORKUTAN GÖRÜNTÜ

40 yıldır kullanılmayan ve sular altından kalan Bodrum - İzmir karayolu tekrar ortaya çıktı. Yıllar sonra ilk kez araç geçti. Vatandaşlar gün yüzüne çıkan kiremit fabrikasını görmek baraja akın etti. Barajın içerisinde bulunan bazı yapılarda gün yüzüne çıktığı görüldü.

KÜRESEL ISINMA MUMCULAR BARAJINIDA VURDU

181 bin’lik nüfusu olan Pandemi sürecinde 2’inci komut sahiplerinin de Bodrum’a yerleşmesiyle birlikte yaklaşık 500 bini bulan nüfus su tüketimini arttırdı. Küresel ısınma ve İklim değişikliği nedeniyle kuruyan mumcular barajından Bodrum’a giden su hattını kapattı. Milas’ta bulunan geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacının karşılandığı öğrenildi. Geyik barajındaki su seviyesinin ise yüzde 35’lerde olduğu yetkililer tarafından bildirildi.

YÜZDE 10’UN ALTINA İNDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya İklim değişikliği nedeniyle barajın kuruduğunu ifade ederek “Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla’mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular barajındayız. Mumcular barajındaki su seviyemiz yüzde 10’ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum - İzmir eski karayolu.” dedi.

“150 BİN KİŞİNİN SU KAYNAĞINI KAYBETTİK”

150 kişinin su kaynağının kaybedildiğini belirten Tekkeya, “Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazıkki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum’u değil tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Bodrum’da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum’daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyunuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

“40 SANİYELİK DÜŞÜŞ OLDU”

Bodrum’a Mumcular barajından su gitmediğini söyleyen Tekkaya “Şu anda Bodrum’a ne yazık ki Mumcular barajından su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını Haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama ardık Milas’ta buluna Geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ’den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum’a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da geyik barajından törele etti.” dedi.

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