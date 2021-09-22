Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avukat Murat Kalkan son haftalarda tüketicilerin cep telefonlarına gelen ‘2019 yılında firmamızdan sipariş etmiş olduğunuz ürünü teslim almadığınız anlaşılmış olup bugün içerisinde 93,00 TL ödeme yapmazsanız icra işlemi başlatılacak’ şeklinde kısa mesajlar geldiğini ve bu şikayetlerin oldukça sık geldiğini aktardı. Gelen kısa mesajlarda rakamlar ve yıllar hakkında değişkenlik olduğunu gözlemleyen Av. Kalkan tüketicilerin bu mesajları dikkate alması gerektiğini aktararak, “Tüketicilerimizin borçlarının icra aşamasında kanunlarımızın ön gördüğü kriterler vardır, bunların başında icra takibinin başlatılması için tüketiciye yazılı tebligat yapılması, bu tebligat içeriğinde ise borcun miktarı ve konusu ile ilgili bilginin bulunması gerekir” dedi.

TÜKETİCİLER HAFTADA BİR KEZ E-DEVLETİ KONTROL ETMELİ

Av. Murat Kalkan, tüketicilere gelen mesajlardaki; “Kargodan ürünü teslim almazsanız hakkınızda hukuki işlem başlatılacaktır”, “Sözleşmeden neden döndünüz geçerli bir sebep gösteriniz”, “Ürünü teslim almamanız halinde hakkınızda icra takibi başlatılacaktır” şeklindeki içeriklere tüketicilerin itibar etmemesini ve gerekçe göstermeksizin belirli bir süre içerisinde cayma haklarına sahip olduklarını söyledi. Kalkan, “Tüketicilerimiz en az haftada bir kez de olsa e-devlete girerek hakkında açılan dava veya icra takibinin olup olmadığını kontrol etmesinde fayda vardır” şeklinde konuştu.

Dakikada 69 milyon mesaj, 197 milyon e-Posta atılıyor Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye’de yılın ilk 7 ayında 1 dakika içinde internette neler yapıldığının röntgenini çekti.