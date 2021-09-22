Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda Reginalf Thevenin, otomobili ile yaya geçidinden geçen 19 yaşındaki Ezgi Aydındağ’a çarparak genç kızın felç kalmasına sebep oldu. 19 yaşındaki Ezgi’ye çarpan ve yüzde 100 kusurlu bulunan şüphelinin NATO’da görevli ABD vatandaşı Reginalf Thevenin olduğu öğrenildi. Amerikalı Thevenin serbest bırakılırken, Thevenin hakkında yurt dışı çıkış yasağı koyuldu. 2 ağır ameliyat olan Ezgi’nin tedavisi ise İstanbul’da özel bir hastanede devam ediyor.

RAHAT OLUN SERVETİMİ HARCAYACAĞIM

Ezgi’nin annesi Fikriye Aydındağ, Thevenin’in tedavi için vadettiği sözleri tutmamasına isyan etti. Thevenin, “Olay olduğu gün biz Muğla’da değildik. Duyar duymaz hemen döndük. Bu şahıs kırmızı ışıktan geçerken Ezgi’ye çarpmış. Bu şahıs, çarptığı gün çok üzgün olduğunu ve kızımın tedavisi için gerekli her şeyi karşılayacağını söyledi. Adam bize ‘Rahat olun servetimi harcayacağım ve kurtaracağım’ dedi. Hastane sürecinde öyle avukatla uğraşacak durumda değildik. İlk gördüğümüz avukatı hemen tuttuk. Avukatımız ve karşı taraf, ‘anlaşma yoluna gidelim’ dedi. Diğer türlü mahkeme sürecinin uzayacağını söylediler. Ezgi’nin tedavisi aksar diye konuşuldu.

DEFALARCA ARADIK TELEFONLARI AÇMADI

O süreçte tek önceliğim kızımın tedavisiydi ve ‘tamam’ dedik. Muğla’da ilk ameliyattan sonra doktorlar kızımın kesinlikle yürüyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine İstanbul’da başka bir doktor bulduk ve tedavisinin burada devam etmesini istedik. Şüpheli buradaki tedavi masraflarını karşılayacağını söyledi. Ancak 42 gün hastanede kaldık ve 35 günü biz kendimiz ödemek zorunda kaldık. Kızıma çarpan kişiyi defalarca aradık ancak telefonlarımızı açmadı. Arabamızı sattık ve kredi çekip öyle hastane masraflarını karşıladık. 19 yaşındaki kızım yatağa bağımlı kaldı ve bu adam ne vadettiği sözleri tuttu ne de yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen bir gün tutuklu kaldı.” dedi.

BÖYLE YAŞAMAK ÖLÜMDEN BETER

Acılı anne sözlerini şöyle sürdürdü, “Dediğim gibi, bizim başta anlaşma yolunu kabul etmemizin sebebi, kızımın tedavisiydi. Ben şahsın vadettiği sözleri yerine getirmesini istiyorum. Bir emekli maaşımla bu tedaviyi karşılamam mümkün değil. Şimdi başka bir özel hastanedeyiz ve 3 haftalık bir tedavi sürecimiz var. Buradaki, masraflarımızı bir yardım kuruluşu karşılayacak, peki ya sonra. Kızım bana ‘Anne böyle yaşamak ölümden beter’ diyor. 3 ay oldu. Biz hâlâ davanın açılmasını bekliyoruz.”

Tedavisi için hastaneye gidiyordu! 100 metre kala trafik kazası geçirdi Samsun'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye tedaviye giden genç kadın, hastaneye 100 metre kala içinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.