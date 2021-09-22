Kentte farklı hastanelerde yaklaşık 10 gündür Kovid-19 nedeniyle tedavi gören iş adamı Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49) dün akşam, yaklaşık iki saat arayla hayatını kaybetti.
İki kardeşin cenazeleri Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Koronaya yakalanan 7 aylık hamile kadın: Pişmanım, keşke aşı olsaydım Manisa'da bebeğine bir şey olur korkusuyla Covid-19 aşısı yaptırmayan hamile kadın, doğuma yaklaşık 2,5 ay kala koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlığına kavuşan ancak zorlu bir süreç geçirdiğini belirten kadın, "Pişmanım, keşke aşı olsaydım" dedi.
Önce korona sonra kalp krizi geçirdi Koronavirüsü atlattıktan sonra kalp krizi geçiren Diyarbakırlı 55 yaşındaki Abdülmetin Alkan, akciğerleri açık ameliyata hazır olmadığı için kapalı yöntemle By-pass oldu.