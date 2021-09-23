Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturan 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız, 7. kattaki dairelerinin penceresinden düştü. Aşağıda bulunan reklam panoları, genç kızın hızını yavaşlattı. Yere çakılan kız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Görgü şahitleri, kızın ailesinin olaydan 10 dakika sonra aşağıya indiğini belirterek, polis konuyu araştırıyor.
Düğün fotoğrafı çekerken 30 metreden düştü! Antalya’daki Tazı Kanyonu’nda gelin ve damadın fotoğrafını çekerken 30 metre yükseklikten aşağıya düşen genç, ambulans helikopter ile Antalya Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Tarhana sermek isterken 4 metreden beton zemine düştü Manisa'da terasa tarhana sermeye çıkan yaşlı kadın, bir anlık dikkatsizlikle 4 metreden aşağı düşüp beton zemine çakıldı.
7. kattan düşen kızı, ölümden reklam panoları kurtardı
Afyonkarahisar’da 17. yaşındaki bir kız 7. kattan aşağı düştü. Reklam panolarına çarparak hızı yavaşlayan kız, ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturan 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız, 7. kattaki dairelerinin penceresinden düştü. Aşağıda bulunan reklam panoları, genç kızın hızını yavaşlattı. Yere çakılan kız ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Görgü şahitleri, kızın ailesinin olaydan 10 dakika sonra aşağıya indiğini belirterek, polis konuyu araştırıyor.
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