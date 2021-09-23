Vakalar arttı, valililk harekete geçti tam 109 ev karantinaya alındı. Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 109 ev karantinaya alındı.
En az iki doz aşı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek Sağlık Bakanlığınca güncellenen "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberine göre, en az iki doz aşısını yaptırmış veya son 6 ay içerisinde Kovid-19 geçirmiş kişilerin HES kodu, pozitif biriyle temas ettiğinde riskli görünmeyecek.
Kütahya'da bir köy karantinaya alındı Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Çam köyünde, artan koronavirüs vakaları sebebiyle karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da 109 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, 109 evde artan koronavirüs vakaları sebebiyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Vakalar arttı, valililk harekete geçti tam 109 ev karantinaya alındı. Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu. Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 109 ev karantinaya alındı.
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