Kırşehir'den Kırıkkale'ye giden Şammaz Özkaya idaresindeki 06 SCJ 01 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Benzer köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, araçta bulunan Safire Özkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü ile Firdevs Ünal, Yağız Eşref Ünal ve Eylül Ünal, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'te feci kaza: 2 ölü 6 da yaralı var Karabük’te hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
Adana'da feci kaza: Bir anne evlatsız, bir evlat da anasız kaldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen kazada devrilen arabanın sürücüsü hayatını kaybederken annesi ve kızı yaralandı.