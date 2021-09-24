Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla'da 19 Eylül 2020'de koronavirüs denetimleri esnasında polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesi ile durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polislere direnmiş ve telefonla konuştuğu kişiye "Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin" diyerek Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"POLİSLERE DİRENMEDİM, HAKARET ETMEDİM"

İlk duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan ve celse arasında dinlenen sanık Cihan Aksu, "Kendilerine maskemi takacağımı söylememe rağmen idari para cezası kestiler. Bunun dışında onlara herhangi bir şekilde direnmedim. Hakaret etmedim" diyerek beraatini istedi.

Aksu'nun bu olayın ardından "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bir bekçiye de saldırdığı ileri sürülmüştü.

'TEŞKİLAT'TAN KASTI AİLESİ VE ARKADAŞLARIYMIŞ

Cumhuriyet Savcısının mütalaasını açıkladığı duruşmada; sanığın, savunmasında 'teşkilat'la kastının ailesi ve arkadaşları olduğunu belirterek tehdit kastının olmadığını söylediği ancak savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun belirtilirken, Cihan Aksu’nun 'zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, her ne kadar sanık hakkında 'zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme' suçundan dava açılmışsa da, sanığın üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

'Bana teşkilatın numarasını verin' diyen kurye hakkında zorla getirme kararı Tuzla’da maske takmayıp polise direnen ve “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kurye Cihan Aksu’nun 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada müşteki olarak dinlenen polis memurları sanıktan şikayetçi olmadığını söylerken, mahkeme duruşmaya gelmeyen sanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündeme oturan kurye bu sefer de bekçiye saldırdı Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürüldü.

Bekçiye saldırdığı iddia edilen "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye konuştu Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı.