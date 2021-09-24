Türkiye Gazetesi

Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesi'nde dün sabah saat 05.00 sularında çift kabinli pick-up bir araç, uçurumdan deniz kıyısına düştü. Ardından araç alev aldı. İhbar sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfayenin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. Yapılan kontrolde aracın içinde yanmış bir ceset bulundu.

İHA VE DRONE ÜRETİYORDU

Adli Tıp'ta yapılan inceleme sonrası cesedin Beşiktaş kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Enis Server Uğur'a (58) ait olduğu ortaya çıktı. Öte yandan iş adamı Uğur'un, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve drone AR-GE'leri ile ilgilendiği, kazayı da evine 150 metre kala geçirdiği aktarıldı.

Karabük'te feci kaza: 2 ölü 6 da yaralı var Karabük’te hatalı sollama yaptığı iddia edilen kamyonetin otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka kalp krizinden öldü Hatay'da bu sene hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı kalp krizi geçirip öldü.