Türkiye Gazetesi

Futbolsever bir genç, tuttuğu takımın mabçını izlemek üzere geldiği İstanbul'da hayatını kaybetmedi. Stadyumda maç izlediği esnada heyecandan kalp krizi geçiren genç, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

IĞDIR'DAN İSTANBUL'A MAÇA GELMİŞTİ

Iğdır'a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor-Bayrampaşa maçını seyrederken maçın ilk yarısında kalp krizi geçirdi. Burada Aksoy'a müdahale edilse de Aksoy hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aksoy'un cenazesi Iğdır'a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.

Hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka kalp krizinden öldü Hatay'da bu sene hukuk fakültesini kazanan 19 yaşındaki Sıdıka Merve Canlı kalp krizi geçirip öldü.

İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Çalışırken kalp krizi geçirip öldü Kocaeli'de patlayan boruyu tamir etmeye giden şahıs, çalışma esnasında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.