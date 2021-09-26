Türkiye Gazetesi

Pendik'te bulunan villasının bahçesini süren Yakup Torun, kendisini şoke eden bir olay yaşadı. 2,5 yıldır yaşadığı villanın bahçesini kazdığı esnada küreğin ucuna sert bir cisim geldiğini fark eden Torun, poşete sarılarak ağzı bantlanmış şekilde 1 adet silah ve 1 adet şarjör buldu. Jandarma ekiplerine haber verilirken, ekipler silahın bulunduğu villa ve bahçesine arama yaptı. Öte yandan bahçeye gömülü silah ve şarjörün bulunma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"YERE ATTIM, KEMİK GİBİ BİR SES GELDİ"

Silahı bulan Yakup Torun, kış geldiği için kışlık sebzeler ekmek istediğini, bunun için de bahçeyi bellediğini belirterek, "Ispanak ekmek için bahçeyi bellerken küreğin ucuna sert bir cisim geldi. Önce taş zannettim, sonra çıkarıp baktım. Poşete sarılmış, üzeri bantlanmış bir şey buldum. Yere attım kemik gibi bir ses geldi. Falçata ile poşetleri açtım. Silah olduğunu anlayınca jandarmaya haber verdik" dedi.

"Evimizdeki güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte silahı jandarma aldı" diyen Torun, "Bizim ifademizi de aldılar. Biz sürekli burayı ekip biçiyoruz, böyle bir şey ilk defa çıkıyor. Geçen sene bahçenin verimi artsın diye gübre döktürmüştüm buraya, onunla mı geldi yoksa buraya gömülü müydü bilemiyorum. Jandarma araştırıp bulacak" ifadelerini kullandı.

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