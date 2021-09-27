Türkiye Gazetesi

Şoke eden görüntüler İstanbul Beyoğlu’ndan geldi. Uyuşturucu alışverişi için kuyruk olan onlarca kişi bölgeden geçen vatadaşlar taradından görüntülendi.

Görüntüleri ihbar kabul eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

4 DAİREYE BASKIN

Polis helikopterlerinin de havadan destek verdiği operasyonda Beyoğlu'nda bulunan müstakil 4 daireye baskın yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs gözaltına alınırken narkotik köpeklerle beraber yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonlar Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da da gerçekleştirildi. .

Operasyon ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Sokak ortasında uyuşturucu satışına polis baskını Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu satıcılarını çalışmayan saatleri ele verdi Levent’te kol saatinde sakladıkları uyuşturucuyu satan torbacılar, saatin çalışmadığını fark edince polis ekipleri tarafından yakalandı.