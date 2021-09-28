Türkiye Gazetesi

İşten dönen Adnan Dura'nın (57) eşi kocasının kapıyı açmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak eve girdi. Odaları kontrol eden kadın, KOAH hastası olan kocasını tuvalette kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Dura’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı duyarak gelen Dura’nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dura’nın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BIÇAK DARBESİ VARDI

Elinde kesikler ile göğsünde bıçak darbesi olan Dura'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Isparta’da 3 gündür aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu! Isparta’da ‘gezmeye çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan Alişan Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Aile hekimi pansiyonda ölü bulundu Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde aile hekimi genç doktor, kaldığı pansiyonda oturur vaziyette ölü bulundu.