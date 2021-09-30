Türkiye Gazetesi

Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak’ta K.B. (40) adlı şahıs ile Ali Mülayim (48) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası K.B. yanında bulundurduğu bıçakla Ali Mülayim’i bıçakladı.

KANLAR İÇİNDE KALAN ŞAHSA ATEŞ AÇTI

Zanlı K.B. kanlar içinde kalan ve kaçmaya çalışan Ali Mülayim’e bu kez tabanca ile ateş açtı. Yapılan ihbarla kavganın yaşandığı yere ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ali Mülayim, olay yerine ulaşan 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Mülayim, sevk edildiği hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Polis olay sonrası kaçan K.B.’yi yakalamak için operasyon başlattı.

Kuşadası’nda silahlı çatışma: 5 kişi yaralandı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde silahlı kavga. Bir mekanda müşteri ile mekan sahibi arasında kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Asker kınasında silahlı kavga: 1 yaralı ​Adana’da asker kınasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olaya karışan 3 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı.