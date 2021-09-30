Türkiye Gazetesi

Süleyman Demirel Üniversitesi doğu yerleşkesinde dün akşam 22.30 sıralarında gerçekleşen olayda iddiaya göre SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyordu. 19 yaşındaki öğrenci yurda giderken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü.

SAVCILIK İNCELEMESİNİN ARDINDAN OTOPSİ YAPILACAK

Sabah saat 07.45 civarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Sinan Cirit’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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