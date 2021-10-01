Türkiye Gazetesi

Altıeylül Belediyesinin millet kıraathanelerinde gösterdiği başarıya bir yenisi daha ekleniyor. Altıeylül Belediyesi; Plevne Millet Kıraathanesi, Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Hasan Can Kültür Merkezini hizmete sunduktan sonra şimdi de Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi için kolları sıvadı. İhtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma ile Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesinin yapımına karar verildi.

Altıeylül Belediyesi, Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi projesine başladı

HER YAŞA HİTAP EDECEK

Park ve sosyal tesis toplamda 2 bin 500 metrekarelik alanın içerisine inşa edilecek. Güvenliğinin 7/24 Altıeylül Belediyesince sağlanacağı projede 0-6 yaş çocuklar için kreş ve gündüz bakımevi de yer alıyor. Gençler için kitap okuyabilecekleri ve ders çalışabilecekleri alanlar da oluşturularak daha verimli vakit geçirmeleri sağlanacak. Bütün vatandaşlara hizmet vereceği 200 metrekarelik kafeterya ile birlikte 400 metrekarelik kreş binası, 750 metrekarelik yeşil alan, 200 metrekarelik millet kıraathanesi ve kreş için olan 170 metrekarelik açık oyun alanıyla Altıeylül sakinlerini ağırlayacağı günü bekliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Seyyid Ahmet Arvasi Millet Kıraathanesi Projesi merakla bekleniyor

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANI: HALKI DİNLEDİK

Belediye Başkanı Hasan Avcı “Sütlüce Mahallemizde daha önce düzenlediğimiz ankette halkımızın yüzde 80’i millet kıraathanesi istediklerini dile getirdi. Biz de ihtiyaçlar doğrultusunda ilk kazmayı vurduk. İnşallah Altıeylül’e değer katacak çok kıymetli bir eser olacak” dedi.

Bu kıraathanede kitap okuyana çay ücretsiz! Antalya'nın Serik ilçesindeki bir kıraathanede kitap okuyan müşteriler içtikleri çaya para ödemiyor.

