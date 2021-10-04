Türkiye Gazetesi

Kaş'ın Rahat Yaylası'nda koyun sürüsünü alarak yaylaya çıkan Veli Keklikçi, arkadaşları ile çeşme başında sohbet ederken havada gördüğü cisimle şaşkına uğradı.

Gördüğü cisim karşısında önce şaşıran çoban, sonra elinde bulunan sopa ile drone'u kovalamaya başladı.

Bunun üzerine drone operatörü drone'u geri çekti.

ARKADAŞLARI UYARINCA SELAMLADI

Yanında bulunan arkadaşlarının uyarısı ile drone'u kovalamaktan vazgeçen adam duruma alıştıktan sonra şapkası ile drone'u selamladı.

3 arkadaş daha sonra yaylada çeşme başında sohbet etmeye devam etti. Drone kamerası ise o ilginç anları görüntüledi.

Ayıların drone ile imtihanı! Görüntüler gülümsetti Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ayılar, kendilerine yaklaşan dronu görünce sergiledikleri davranışlar ile görenleri gülümsetti.

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