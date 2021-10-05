Türkiye Gazetesi

Nevşehirli imam hatip Ahmet Aydemir, 1992 yılında göreve başladığı Taşlıbel Camisi’ne 1995 yılı itibariyle evinde hobi amaçlı yetiştirdiği çiçekleri getirmeye başladı. Görev yaptığı caminin içerisini çiçeklerle donatarak botanik bahçesi haline getiren cami imamı hem cemaatin hem de halkın büyük beğenisini topladı. Mahallenin sakinlerinin de desteğiyle camideki bitki sayısı gün gittikçe arttı. Yeni görüntüsüyle cami Çiçekli Cami olarak anılır oldu.

300'DEN FAZLA SAKSI ÇİÇEĞİNE BAKIYOR

Camide300’den fazla saksı çiçeğine bakan imam Ahmet Aydemir bu çalışmasından dolayı geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfı tarafından verilen "Uluslararası İyilik Ödülü"nü kazandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü, "Çiçeği seven çocuğun asla çevresine zararı olmaz, biz de böyle bir neslin yetişmesine vesile oluyoruz. Cenabı Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilerin her şeyin en güzeline layık olduğuna inanıyorum. Botanik bahçesi gibi olan bu camide çiçekler arasında ibadet yapmanın zevki ayrı oluyor."

Ayasofya Camii'ni 3,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Ferruh Muştuer, Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açıldığından beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve şuana kadar 3,5 milyondan fazla insanın camiyi ziyaret ettiğini belirtti. . Muştuer, "Cuma, cumartesi, pazar günleri ziyaretçi sayısı 30 binleri geçiyor. Cami açıldığı andaki atmosfer ne ise bu durum katlanarak ve çoğalarak bugün de devam ediyor" dedi.