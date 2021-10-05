Ankara - Bolu istikametinin 45. kilometresinde dün gece meydana gelen feci kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. S.K. idaresindeki 06 BK 0796 plakalı Peugeot marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara- Bolu istikametinde, yol yapım çalışması nedeniyle karşı şeritte bulunan A.K. idaresindeki 33 AEH 954 plakalı Mercedes marka çekiciye ve çekiciye bağlı olan 33 AH 031 plakalı yarı römorka çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkadan gelen B.T idaresindeki 06 FJ 7793 plakalı Iveco marka çekici ve çekiciye bağlı 34 BIJ 624 plakalı yarı römorka çarparak durabildi.
ARABADA BULUNAN 3 KİŞİ CANINDAN OLDU
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk belirlemelerde 06 BK 0796 plakalı araçta bulunan sürücü S.K. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan K.K ile B.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Her iki çekicinin sürücüleri olan B.T. ve A.K ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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Ankara'daki kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara-Bolu yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek 2 çekiciye çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Ankara - Bolu istikametinin 45. kilometresinde dün gece meydana gelen feci kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. S.K. idaresindeki 06 BK 0796 plakalı Peugeot marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara- Bolu istikametinde, yol yapım çalışması nedeniyle karşı şeritte bulunan A.K. idaresindeki 33 AEH 954 plakalı Mercedes marka çekiciye ve çekiciye bağlı olan 33 AH 031 plakalı yarı römorka çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, arkadan gelen B.T idaresindeki 06 FJ 7793 plakalı Iveco marka çekici ve çekiciye bağlı 34 BIJ 624 plakalı yarı römorka çarparak durabildi.
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