Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçleri, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulların önünde uyuşturucu satıldığı yönünde bilgi aldı. Bu ihbar sonrası jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde 6 kilo bonzai, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para ele geçirildi. Şahısların motosiklet kaskı içerisinde sevkiyat yaptığı öğrenildi.

Sokak ortasında uyuşturucu satışına polis baskını Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Uyuşturucu satıcılarını çalışmayan saatleri ele verdi Levent’te kol saatinde sakladıkları uyuşturucuyu satan torbacılar, saatin çalışmadığını fark edince polis ekipleri tarafından yakalandı.